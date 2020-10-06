В Бишкеке участники акции протеста захватили здание мэрии
07:50 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники акции протеста, не согласные с результатами парламентских выборов в Киргизии, захватили во вторник здание мэрии Бишкека. Эту информацию подтвердил агентству 24.kg мэр города Азиз Суракматов.
Подробности пока не приводятся.
В понедельник утром на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители двух партий, которые потерпели поражение на выборах 4 октября. После обеда к ним примкнули сторонники других проигравших политических сил, и к вечеру численность манифестантов достигла 5-6 тысяч.
Ближе к концу дня сотрудники правоохранительных органов с помощью спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули, приступили к разгону митингующих. Победу в шестичасовом противостоянии одержали демонстранты, захватившие в итоге здание парламента и освободившие из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности находившегося там с августа 2019 года экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Местопребывание главы государства Сооронбая Жээнбекова пока не известно, хотя его пресс- секретарь утверждает, что тот сейчас находится в столице.
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