Байден сожалеет о том, что назвал Трампа клоуном во время теледебатов

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден сожалеет о том, что назвал республиканца Дональда Трампа клоуном во время первого раунда теледебатов, состоявшегося в сентябре в Кливленде (штат Огайо). Такое признание он сделал в понедельник, отвечая на вопросы в ходе виртуальной встречи с потенциальными избирателями, организованной телекомпанией Эн-би-си.

"Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном", - сообщил демократ. Он выразил сожаление по этому поводу.

"Я пытался сообразить, как заставить его вести себя уважительно во время дебатов, уважительно по отношению к модератору, и дать нам всем возможность говорить. Было ясно только то, что он (Трамп - прим. ТАСС) не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу", - утверждал Байден. Он напомнил, что соперник перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.

Первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся 29 сентября в Кливленде. Соперники перешли на личности через 10 минут после начала дискуссии. Байден то рекомендовал Трампу "заткнуться", то издевательски призывал его продолжать "тявкать", называл собеседника клоуном и лжецом. Хозяин Белого дома в ответ поставил под сомнение умственные способности бывшего вице- президента США и выразил мнение, что тот почти за полвека в политике вообще не сделал для сограждан ничего полезного.