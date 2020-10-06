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Президент Киргизии назвал происходящее в Бишкеке попыткой захвата власти

09:00 06.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в Бишкеке попыткой захвата власти. В то же время он заверил, что приказал силовикам не открывать огонь. Глава государства призвал лидеров протеста вернуться в правовое поле. В свою очередь представители оппозиции говорят, что хотят отстранить Жээнбекова от должности.

Беспорядки в Бишкеке начались накануне вечером, когда сторонники оппозиции вышли протестовать против объявленных результатов парламентских выборов. Были захвачены здания парламента, мэрии города, а также Дом правительства. Протестующие освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого ранее приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Сообщается, что в результате столкновений погиб один человек, почти 600 получили травмы.  Эхо Москвы

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