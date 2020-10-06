В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных
09:05 06.10.2020 Источник: Известия
В Армении заявили об уничтожении крупного подразделения вооруженных сил Азербайджана. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.
По ее словам, армия обороны непризнанной республики Нагорный Карабах с помощью тактической уловки создала «у противника впечатление об отступлении и, заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана».
Степанян также отметила, что в результате таких действий азербайджанские военные потеряли убитыми 200 человек.
5 октября президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент вновь призвал немедленно прекратить боевые действия на территории региона. Инициатором разговора выступила армянская сторона. Известия
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