В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных

09:05 Источник: Известия

В Армении заявили об уничтожении крупного подразделения вооруженных сил Азербайджана. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.

По ее словам, армия обороны непризнанной республики Нагорный Карабах с помощью тактической уловки создала «у противника впечатление об отступлении и, заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана».

Степанян также отметила, что в результате таких действий азербайджанские военные потеряли убитыми 200 человек.

5 октября президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент вновь призвал немедленно прекратить боевые действия на территории региона. Инициатором разговора выступила армянская сторона. Известия