Канада приостановила действие разрешений на экспорт в Турцию из-за ситуации в Карабахе
09:20 06.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Канада приостановила действие разрешений на экспорт в Турцию из-за сообщений об использовании канадских технологий в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань. По данным СМИ, Азербайджан мог использовать турецкие дроны, на которых установлено канадское военное оборудование.
«За последние несколько дней были сделаны определенные обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе. <...> В соответствии с жестким контролем за экспортом и из-за происходящих боевых действий я приостановил соответствующие разрешения на экспорт в Турцию, чтобы было время для дальнейшей оценки ситуации»,— сказано в заявлении господина Шампаня.
Он призвал принять меры по стабилизации ситуации и подчеркнул безальтернативность мирного решения конфликта. Коммерсантъ
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