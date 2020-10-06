Канада приостановила действие разрешений на экспорт в Турцию из-за ситуации в Карабахе

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Канада приостановила действие разрешений на экспорт в Турцию из-за сообщений об использовании канадских технологий в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань. По данным СМИ, Азербайджан мог использовать турецкие дроны, на которых установлено канадское военное оборудование.

«За последние несколько дней были сделаны определенные обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе. <...> В соответствии с жестким контролем за экспортом и из-за происходящих боевых действий я приостановил соответствующие разрешения на экспорт в Турцию, чтобы было время для дальнейшей оценки ситуации»,— сказано в заявлении господина Шампаня.

Он призвал принять меры по стабилизации ситуации и подчеркнул безальтернативность мирного решения конфликта. Коммерсантъ