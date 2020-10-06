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Загрязнение акватории Камчатки не может быть следствием сейсмоактивности - ученые

10:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН исключили сейсмическую или вулканическую активность на Камчатке как причину загрязнения акватории полуострова, сообщила пресс-служба учреждения.

"Однозначно можно говорить о том, что причиной произошедшего не могут быть последствия сейсмической или вулканической деятельности. Это не природное явление, а, скорее, техногенное", - приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.

Уточняется также, что институт вулканологии станет центром комплексной обработки полученных в разных учреждениях результатов анализов воды, воздуха и биологических материалов из района Халактырского пляжа.

Ранее специалисты гидрометеослужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой Лагерной и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабьей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных на берег. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. По данным ведомства, пробы воды, воздуха и песка уже отправлены в РАН. Результаты ожидаются вечером во вторник. Доследственную проверку проводит следственное управление СК по Камчатскому краю.

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