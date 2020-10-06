Загрязнение акватории Камчатки не может быть следствием сейсмоактивности - ученые
10:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН исключили сейсмическую или вулканическую активность на Камчатке как причину загрязнения акватории полуострова, сообщила пресс-служба учреждения.
"Однозначно можно говорить о том, что причиной произошедшего не могут быть последствия сейсмической или вулканической деятельности. Это не природное явление, а, скорее, техногенное", - приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.
Уточняется также, что институт вулканологии станет центром комплексной обработки полученных в разных учреждениях результатов анализов воды, воздуха и биологических материалов из района Халактырского пляжа.
Ранее специалисты гидрометеослужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой Лагерной и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабьей.
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных на берег. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. По данным ведомства, пробы воды, воздуха и песка уже отправлены в РАН. Результаты ожидаются вечером во вторник. Доследственную проверку проводит следственное управление СК по Камчатскому краю.
НОВОСТИ
- 11:20 06.10.2020
- МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума - глава Минтруда РФ Котяков
- 11:12 06.10.2020
- В Москве за сутки госпитализированы 1049 пациентов с COVID-19
- 11:05 06.10.2020
- В РФ расширяются меры поддержки самозанятых
- 11:00 06.10.2020
- В России за сутки выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 06.10.2020
- Президент Ирана, возможно, заражен коронавирусом - СМИ
- 10:20 06.10.2020
- Расходы государства на исследования и разработки будут сокращены
- 10:05 06.10.2020
- Из-за коронавируса урезали зарплату 4,6 млн россиян
- 09:32 06.10.2020
- Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО - СМИ
- 09:20 06.10.2020
- Канада приостановила действие разрешений на экспорт в Турцию из-за ситуации в Карабахе
- 09:05 06.10.2020
- В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать