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НОВОСТИ

Из-за коронавируса урезали зарплату 4,6 млн россиян

10:05 06.10.2020 Источник: Известия

Сохранить рабочее место в разгар пандемии — не значит застраховать себя от снижения доходов: во II квартале 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Показатель стал рекордным как минимум за восемь лет и превысил уровень безработицы: по данным Росстата, не трудоустроены в том же периоде были 4,4 млн россиян.

Неполная занятость — вынужденная реакция работодателей на ограничительные меры и полностью соответствует ситуации в развитых странах, заявили эксперты.

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