Из-за коронавируса урезали зарплату 4,6 млн россиян
10:05 06.10.2020 Источник: Известия
Неполная занятость — вынужденная реакция работодателей на ограничительные меры и полностью соответствует ситуации в развитых странах, заявили эксперты.
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