В РФ расширяются меры поддержки самозанятых
11:05 06.10.2020 Источник: RNS
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширяются меры поддержки самозанятых. Документ опубликован на сайте правительства.
«Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом ‘’Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''», — сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу, самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов. RNS
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