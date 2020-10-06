В РФ расширяются меры поддержки самозанятых

11:05 Источник: RNS

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширяются меры поддержки самозанятых. Документ опубликован на сайте правительства.

«Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом ‘’Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''», — сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов. RNS