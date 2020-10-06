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НОВОСТИ

Президент Ирана, возможно, заражен коронавирусом - СМИ

10:32 06.10.2020 Источник: NEWSru.co.il

В иранских средствах массовой информации и социальных сетях распространилась информация о том, что президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заразился коронавирусом. Это, якобы, заставило его отказаться от проведения официальных встреч.

Эти публикации заставили агентство Fars выступить с опровержением. Агентство сообщает об отмене встречи президента с председателем парламента Мохаммадом Багером Калибафом, утверждая при этом, что причиной стала забота о здоровье главы государства.

Накануне Калибаф посетил медицинский центр имени Хомейни в Тегеране и встречался, в том числе, и с коронавирусными больными. Из сообщения неясно, заразился ли спикер, но отмечается, что возникли опасения, что он может заразить Роухани.  Newsru.co.il

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