Президент Ирана, возможно, заражен коронавирусом - СМИ
10:32 06.10.2020 Источник: NEWSru.co.il
В иранских средствах массовой информации и социальных сетях распространилась информация о том, что президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заразился коронавирусом. Это, якобы, заставило его отказаться от проведения официальных встреч.
Эти публикации заставили агентство Fars выступить с опровержением. Агентство сообщает об отмене встречи президента с председателем парламента Мохаммадом Багером Калибафом, утверждая при этом, что причиной стала забота о здоровье главы государства.
Накануне Калибаф посетил медицинский центр имени Хомейни в Тегеране и встречался, в том числе, и с коронавирусными больными. Из сообщения неясно, заразился ли спикер, но отмечается, что возникли опасения, что он может заразить Роухани. Newsru.co.il
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