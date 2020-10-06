В России за сутки выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом
11:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 11 615, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Прирост стал максимальным с 11 мая. Тогда в стране за один день подтвердили 11 656 случаев заражения, что стало наибольшим значением за все время эпидемии. В общей сложности в России заразились 1 237 504 человека.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 6 252, до 988 576. По данным штаба, доля вылечившихся пациентов составила 79,9% против 80,1% днем ранее. Она опустилась ниже 80% впервые с 19 августа.
Число умерших из-за коронавируса россиян за сутки возросло на 188. Это максимум с 11 июля. По данным штаба, всего из-за коронавируса в стране умерли 21 663 человека, или 1,75% инфицированных.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник вырос до отметки 1,22, которую он в последний раз превышал в начале мая. В Москве показатель за сутки увеличился на 0,07, до 1,42, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
На долю десяти регионов с наибольшим количеством заболевших приходится уже более 50% всех выявленных за сутки в стране случаев. Во всех этих субъектах коэффициент выше единицы, что говорит об ускорении распространения заболевания.
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