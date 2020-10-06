МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума - глава Минтруда РФ Котяков
11:20 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
НОВОСТИ
- 11:12 06.10.2020
- В Москве за сутки госпитализированы 1049 пациентов с COVID-19
- 11:05 06.10.2020
- В РФ расширяются меры поддержки самозанятых
- 11:00 06.10.2020
- В России за сутки выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 06.10.2020
- Президент Ирана, возможно, заражен коронавирусом - СМИ
- 10:20 06.10.2020
- Расходы государства на исследования и разработки будут сокращены
- 10:05 06.10.2020
- Из-за коронавируса урезали зарплату 4,6 млн россиян
- 10:00 06.10.2020
- Загрязнение акватории Камчатки не может быть следствием сейсмоактивности - ученые
- 09:32 06.10.2020
- Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО - СМИ
- 09:20 06.10.2020
- Канада приостановила действие разрешений на экспорт в Турцию из-за ситуации в Карабахе
- 09:05 06.10.2020
- В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать