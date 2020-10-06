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МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума - глава Минтруда РФ Котяков

11:20 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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