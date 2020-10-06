Школьники Курганской области уйдут на досрочные трехнедельные каникулы из-за коронавируса
11:32 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учащихся школ Курганской области отправят на осенние каникулы 16 октября - на 10 дней раньше запланированного срока - из-за ухудшающейся эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в региональном оперштабе во вторник.
"При этом отдыхать учащиеся будут дольше обычного - три недели. Такое решение в связи с повышением заболеваемости Covid-19 и сезонным ростом ОРВИ принял региональный штаб по коронавирусу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с ухудшающейся эпидобстановкой в штабе рекомендовали предприятиям и организациям Курганской области отправить на дистанционную работу 20% сотрудников. В первую очередь речь идет о людях с хроническими заболеваниями и лицах старше 65 лет.
"В регионе [также] будет временно приостановлено проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением тех, которые включены в официальный областной календарный план. Официальные мероприятия будут проводиться без зрителей, с числом участников, не превышающим 100 человек. Также с 6 октября в области будет приостановлена деятельность Домов культуры и работа учреждений культуры на открытых площадках. Отменены даже так называемые мини-концерты с целью недопущения образования массовых скоплений людей", - добавили там.
На заседании оперативного штаба было отмечено, что в ближайшее время будет увеличено число проверок в торговых сетях и общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима и иных мер.
Всего в Курганской области было зафиксировано 4 064 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 684 человека. Сняты с медицинского наблюдения 25 тыс. 89 человек.
Новости
- 12:32 06.10.2020
- Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет увеличилась более чем на 4,5 года - Путин
- 12:20 06.10.2020
- Зеленский признал, что называет сроки окончания войны лишь для поддержки украинцев
- 12:15 06.10.2020
- За сутки в Москве зарегистрировано 4082 новых заболевших COVID-19
- 12:05 06.10.2020
- Армения уведомила ОДКБ об отказе участвовать в учениях "Нерушимое братство"
- 12:00 06.10.2020
- Россия занимает 105 место по уровню летальности от коронавируса - Роспотребнадзор
- 11:20 06.10.2020
- МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума - глава Минтруда РФ Котяков
- 11:12 06.10.2020
- Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19
- 11:05 06.10.2020
- В РФ расширяются меры поддержки самозанятых
- 11:00 06.10.2020
- В России за сутки выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 06.10.2020
- Президент Ирана, возможно, заражен коронавирусом - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать