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Школьники Курганской области уйдут на досрочные трехнедельные каникулы из-за коронавируса

11:32 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащихся школ Курганской области отправят на осенние каникулы 16 октября - на 10 дней раньше запланированного срока - из-за ухудшающейся эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в региональном оперштабе во вторник.

"При этом отдыхать учащиеся будут дольше обычного - три недели. Такое решение в связи с повышением заболеваемости Covid-19 и сезонным ростом ОРВИ принял региональный штаб по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ухудшающейся эпидобстановкой в штабе рекомендовали предприятиям и организациям Курганской области отправить на дистанционную работу 20% сотрудников. В первую очередь речь идет о людях с хроническими заболеваниями и лицах старше 65 лет.

"В регионе [также] будет временно приостановлено проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением тех, которые включены в официальный областной календарный план. Официальные мероприятия будут проводиться без зрителей, с числом участников, не превышающим 100 человек. Также с 6 октября в области будет приостановлена деятельность Домов культуры и работа учреждений культуры на открытых площадках. Отменены даже так называемые мини-концерты с целью недопущения образования массовых скоплений людей", - добавили там.

На заседании оперативного штаба было отмечено, что в ближайшее время будет увеличено число проверок в торговых сетях и общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима и иных мер.

Всего в Курганской области было зафиксировано 4 064 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 684 человека. Сняты с медицинского наблюдения 25 тыс. 89 человек.

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