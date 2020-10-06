В Москве за сутки госпитализированы 1049 пациентов с COVID-19

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За сутки в Москве выявили 4082 случая коронавируса, при этом госпитализированы 1049 пациентов с COVID-19. По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких в клиниках Москвы находятся 253 человека. "12,5% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет», - сообщает штаб.

Из-за высокой динамики роста количества заболевших, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будут открыты два резервных коронавирусных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».