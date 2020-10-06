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Россия занимает 105 место по уровню летальности от коронавируса - Роспотребнадзор

12:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ занимает 43 место по заболеваемости коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тыс. жителей и 105 место по уровню летальности. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43 место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105 место по уровню летальности", - сказала она, выступая на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2020".

По данным Роспотребнадзора, летальность от коронавирусной инфекции составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру - 3%.

Ежлова также отметила, что сейчас тестирование на коронавирус проводят 858 лабораторий. Уровень тестирования в России - 327,9 тыс. на млн населения, что является, по ее словам, очень высоким показателем по сравнению с другими странами.

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