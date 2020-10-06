Армения уведомила ОДКБ об отказе участвовать в учениях "Нерушимое братство"

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянская сторона уведомила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что не примет участие в учениях "Нерушимое братство - 2020" в октябре этого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс- секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участие в миротворческих учениях "Нерушимое братство - 2020", проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября", - сказал он.