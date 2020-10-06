Зеленский признал, что называет сроки окончания войны лишь для поддержки украинцев
12:20 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не знает, когда закончится вооруженный конфликт в Донбассе, и иногда называет возможные сроки только для моральной поддержки сограждан.
"У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 2021 года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории", - сказал он в интервью изданию Politico Europe, полный текст которого опубликован во вторник на сайте офиса президента. "Они (украинцы - прим. ТАСС) не хотят слышать от президента, что он не уверен, не знает, колеблется. Поэтому есть вещи, когда ты даешь ответ, и в этом случае я это делаю иногда, но для того, чтобы поддержать людей, которые мне задают этот вопрос", - продолжил глава государства.
При этом для завершения конфликта Зеленский вновь выразил готовность вести переговоры с РФ, но не с республиками Донбасса. "Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом [Владимиром] Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - добавил он.
В марте текущего года Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов в Донбассе. Глава его офиса Андрей Ермак позже выразил мнение, что конфликт будет завершен во время пребывания Зеленского на посту президента Украины, но конкретных сроков не назвал. Зеленский избран президентом Украины в 2019 году сроком на пять лет.
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