Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет увеличилась более чем на 4,5 года - Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян.

"Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет, это хороший показатель", - сказал глава государства во вторник на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.