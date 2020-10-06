Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет увеличилась более чем на 4,5 года - Путин
12:32 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян.
"Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет, это хороший показатель", - сказал глава государства во вторник на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
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