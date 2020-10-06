В Кремле заявили об отсутствии новой информации для комментариев в деле Навального

13:00 Источник: РБК

Ничего нового в деле оппозиционера Алексея Навального не произошло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее Навальный дал видеоинтервью журналисту Юрию Дудю. В нем политик вновь обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — заявил Песков. РБК