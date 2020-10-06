Асад назвал Эрдогана "главным подстрекателем" конфликта в Карабахе

13:05 Источник: Коммерсант.ru

Президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии, а также назвал президента Турции «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе», пишет Коммерсантъ. Сирийский президент добавил, что господин Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем.

«Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии... Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией»,— сказал господин Асад в интервью «РИА Новости».