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Асад назвал Эрдогана "главным подстрекателем" конфликта в Карабахе

13:05 06.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии, а также назвал президента Турции «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе», пишет Коммерсантъ. Сирийский президент добавил, что господин Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем.

«Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии... Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией»,— сказал господин Асад в интервью «РИА Новости».

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