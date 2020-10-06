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Захваченные пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены

14:12 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захваченные в мае пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены и находятся на территории Нигерии, сообщил вторник Российский профессиональный союз моряков со ссылкой на данные посольства РФ в Нигерии.

"Пятого 5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов "Rio Mitong" и "Djibloho", - говорится в сообщении.

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