Проблемы со здоровьем есть более чем у половины детей в РФ - Минпросвещения

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины детей в России испытывают проблемы со здоровьем, сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"К сожалению, сегодня больше половины детей имеют те или иные проблемы со здоровьем", - сказал он.