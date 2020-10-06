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Чавушоглу назвал визит в Баку знаком солидарности с Азербайджаном

14:00 06.10.2020 Источник: Интерфакс

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прибыл в Баку выразить Азербайджану поддержку. "Мы находимся в Баку, чтобы показать поддержку и солидарность нашего государства и народа нашим братьям в Азербайджане", - написал Чавушоглу во вторник в Twitter.

Чавушоглу уже провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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