Чавушоглу назвал визит в Баку знаком солидарности с Азербайджаном
14:00 06.10.2020 Источник: Интерфакс
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прибыл в Баку выразить Азербайджану поддержку. "Мы находимся в Баку, чтобы показать поддержку и солидарность нашего государства и народа нашим братьям в Азербайджане", - написал Чавушоглу во вторник в Twitter.
Чавушоглу уже провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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