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НОВОСТИ

В подмосковном парке "Патриот" снова начинает работать госпиталь для пациентов с COVID-19

13:25 06.10.2020

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Фото Константина Семенца
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в прямом эфире на телеканале "Россия 24" рассказал, что сейчас в Московской области развернуто 42 госпиталя, при этом свободными остаются 36% коек.

Тем не менее, в качестве подстраховки и для того, чтобы не сокращать плановый прием в обычных больницах и поликлиниках, принято решение возобновить работу госпиталя на базе парка "Патриот" при поддержке Минобороны РФ. Первые пациенты сюда начнут поступать сегодня с 20.00.

Пока развернут стационар на 220 мест, оснащенных кислородом. Подготовлены также 20 коек с искусственной вентиляцией легких.

Всего госпиталь рассчитан на 1,4 тыс. пациентов. Для работы привлечено около 700 военных медиков.

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