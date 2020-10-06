В подмосковном парке "Патриот" снова начинает работать госпиталь для пациентов с COVID-19

13:25

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областив прямом эфире на телеканале "Россия 24" рассказал , что сейчас в Московской области развернуто 42 госпиталя, при этом свободными остаются 36% коек.

Тем не менее, в качестве подстраховки и для того, чтобы не сокращать плановый прием в обычных больницах и поликлиниках, принято решение возобновить работу госпиталя на базе парка "Патриот" при поддержке Минобороны РФ. Первые пациенты сюда начнут поступать сегодня с 20.00.

Пока развернут стационар на 220 мест, оснащенных кислородом. Подготовлены также 20 коек с искусственной вентиляцией легких.

Всего госпиталь рассчитан на 1,4 тыс. пациентов. Для работы привлечено около 700 военных медиков.