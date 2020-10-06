Росатом присоединился к Глобальному договору ООН
14:08 06.10.2020
Госкорпорация Росатом присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) - крупнейшей международной инициативе ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Данная инициатива объединяет на сегодняшний день свыше 13 тыс. компаний-участников из более чем 160 стран.
В рамках присоединения к инициативе в адрес Генерального секретаря ООН было направлено официальное письмо приверженности, в котором госкорпорация Росатом подтверждает свое стремление к реализации в своей деятельности Десяти принципов Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также выражает намерение сделать Глобальный договор ООН и его принципы частью стратегии, культуры и деятельности компании. 5 октября получено официальное подтверждение об одобрении заявки Росатома от представителей UN Global Compact.
"Высочайшие социальные стандарты, экологическая ответственность и безопасность исторически являются частью парадигмы атомной отрасли, - прокомментировал генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. - Содействие 17 целям устойчивого развития ООН закреплено в стратегии как одно из важнейших условий работы Росатома. Этим летом была принята отраслевая политика в области устойчивого развития. В своей работе Росатом стремится к созданию комфортной среды для жизни человека и обеспечить при этом максимально бережное отношение к окружающей среде, имеющимся ресурсам. Я рад, что эксперты Глобального договора ООН подтвердили нашу заявку, для нас это - еще один знак того, что наши усилия на российском и международном рынке получают высокую оценку глобального сообщества".
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