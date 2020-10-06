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НОВОСТИ

Российский военнослужащий задержан за передачу секретных сведений Эстонии - ФСБ

14:32 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала российского военнослужащего, который вместе с братом передавал сведения, относящиеся к гостайне, спецслужбам Эстонии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения", - сообщили в ЦОС.

Следователями ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей. Суд заключил обоих задержанных под стражу.

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