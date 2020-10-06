Тысячи турагентств не вернулись на российский рынок после первой волны коронавируса, сообщили в АТОР
15:12 06.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
АТОР: тысячи турагентств не вернулись на российский рынок после первой волны коронавируса. По предварительным данным, их около 3-4 тысяч.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что труднее всего переживать кризис из-за пандемии было средним туркомпаниям.
«После первой волны, по нашим оценкам, несколько тысяч турагентств просто не вышли на работу, не вернулись на рынок. Точного количества агентств никто не знает в стране. Оценочно их около двадцати тысяч. По мнению туроператоров, которые ведут договоры, они видят, что около трёх-четырёх тысяч договоров мёртвые, этих юридических лиц уже нет. То есть какая-то часть бизнеса приняла решение больше не заниматься туризмом.
Проще всего выжить совсем маленьким фирмам и крупным компаниям. В самом тяжёлом положении, с самыми большими сложностями в манёвренности и с приспособленностью к этой ситуации — у средних и нишевых компаний. Я уже не говорю про ситуацию в регионах. Там было много операторов с мононаправлениями».
Накануне, 5 октября, оперштаб опроверг данные об остановке авиасообщения из-за роста заражения COVID-19. Власти не планируют закрывать границы, сообщили журналистам в штабе. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что на фоне роста случаев заражения коронавирусом Россия может ограничить авиасообщение для сокращения количества перемещений граждан.
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