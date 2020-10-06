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Максимальный показатель иммунитета к коронавирусу выявлен у дошкольников - Роспотребнадзор

15:32 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции выявлен у дошкольников и детей раннего школьного возраста, он составил до 71%. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"По серологическим исследованиям большая работа с использованием протоколов ВОЗ у нас проводится. Участвуют 26 регионов, обследовано почти 74,5 тыс. человек. И вот какой результат, диапазон серопревалентности мы получили - от 6% до 50%, такой разброс по регионам. По возрастным группам, максимальные - до 71% - показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста", - сказала она, выступая на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2020".

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