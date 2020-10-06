Общий госдолг в 2020 году из-за пандемии достигнет рекордных 100% мирового ВВП - глава МВФ
16:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общий государственный долг всех стран в нынешнем году достигнет рекордно высокого уровня почти в 100% мирового ВВП. Такой прогноз дала во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мы ожидаем, что мировой госдолг в 2020 году достигнет рекордно высокого значения в почти 100% [мирового] ВВП", - сказала она, выступая с речью на организованном Лондонской школой экономики (LSE) онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдет 12-18 октября.
"Многие страны стали более уязвимыми. Уровень их долга увеличился из-за мер в налогово-бюджетной сфере, которые были ими приняты в ответ на кризис, а также потери доходов", - добавила Георгиева.
Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.
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