Общий госдолг в 2020 году из-за пандемии достигнет рекордных 100% мирового ВВП - глава МВФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий государственный долг всех стран в нынешнем году достигнет рекордно высокого уровня почти в 100% мирового ВВП. Такой прогноз дала во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы ожидаем, что мировой госдолг в 2020 году достигнет рекордно высокого значения в почти 100% [мирового] ВВП", - сказала она, выступая с речью на организованном Лондонской школой экономики (LSE) онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдет 12-18 октября.

"Многие страны стали более уязвимыми. Уровень их долга увеличился из-за мер в налогово-бюджетной сфере, которые были ими приняты в ответ на кризис, а также потери доходов", - добавила Георгиева.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.