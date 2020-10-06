Меркель встретилась с Тихановской

16:12 Источник: Интерфакс

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе.

"Встреча началась", - сказали в штабе.

Тихановская написала в своем телеграм-канале, что хочет обсудить с Меркель новые выборы в Белоруссии.