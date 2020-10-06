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НОВОСТИ

Азербайджанская армия предприняла широкомасштабную атаку на южном направлении фронта - Минобороны Армении

16:32 06.10.2020 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы Азербайджана днем во вторник с привлечением резервистов и большого количества техники атаковали на южном направлении зоны карабахского конфликта, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении.

"Сегодня днем ВС Азербайджана с привлечением резервистов и большого количества военной техники, в частности, танков и артиллерии, предприняла широкомасштабную атаку на южном направлении фронта (граница с Ираном - ИФ). Азербайджан также не учитывает безопасности территории Ирана", - написала Степанян на своей странице в "Фейсбуке".

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