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В Думу внесен проект, призванный узаконить временное проживание детей с бабушками

17:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий законность временного пребывания ребенка у бабушек, дедушек и других близких родственников. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Ребенок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников", - указано в тексте документа. Поправку предлагается внести в Семейный кодекс РФ.

Авторы инициативы поясняют, что по действующему законодательству временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми. "Юридически временное пребывание с бабушками, дедушками, другими близкими родственниками, в том числе в случае совместных поездок бабушек и дедушек со своими внуками по территории РФ, квалифицируется как отсутствие родительского попечения, что формально переводит данные отношения в сферу компетенции органов опеки и попечительства", - говорится в пояснительной записке.

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