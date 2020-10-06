Озоновая дыра над Антарктикой резко увеличилась - ВМО

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Озоновая дыра над Антарктикой достигла самых больших за последние несколько лет размеров. В начале октября ее площадь составила 24 млн кв. км, сообщила во вторник на брифинге в Женеве Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Ученые из службы мониторинга атмосферы "Коперник" подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой сейчас самая обширная и глубокая за последние годы", - отметила Нюллис, добавив, что согласно проведенному специалистами анализу, эта область "достигла своего максимального размера".

Как пояснила официальный представитель, в текущем году озоновая дыра быстро увеличивалась с августа и в начале октября "достигла пикового значения примерно в 24 млн кв. км". На настоящий момент она охватывает почти весь континент Антарктиду - 23 млн кв. км, что превышает средние значения за последние 10 лет. Нюллис напомнила, что толщина озонового слоя над Антарктикой подвержена изменениям от года к году. Нынешняя ситуация похожа на ту, что имела место в 2018 году, когда "озоновая дыра также была довольно обширной и одной из самых больших за последние годы". В 2019 году она, наоборот, "была необычно маленькой".

В ВМО считают, что процессы в атмосфере, касающиеся концентрации озона, говорят о необходимости продолжать выполнение Монреальского протокола, запрещающего эмиссию химических веществ, разрушающих озоновый слой. Как напомнила Нюллис, со времени введения этого запрета "озоновый слой медленно восстанавливается, и данные ясно говорят о тенденции к уменьшению области озоновой дыры".