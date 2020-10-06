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РФ изучит возможность частичной отмены контрсанкций против Украины - Мишустин

17:40 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия изучит предложение о возможной частичной отмене контрсанкций РФ против Украины, высказанное председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с украинским политиком.

"Я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно", - пообещал Мишустин в ответ на просьбу Медведчука рассмотреть вопрос о частичном снятии санкций в отношении ряда промышленных предприятий Украины.

"Что касается санкций, не мы это начали, практически в одностороннем порядке эти санкции были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против соответствующих юридических лиц, физических лиц, но и секторально, то есть против целых секторов экономики", - отметил Мишустин.

По данным главы кабмина, это "привело к сокращению взаимного товарооборота в четыре раза, уменьшилась реализация [украинской] продукции в сторону Российской Федерации, в том числе и продукции тяжелого машиностроения, высокотехнологичной". "Это все очень грустно", - добавил Мишустин.

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