Эксперты ОЗХО подтвердили наличие отравляющих веществ в крови Навального - заявление

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления блогера Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

"Результаты анализа <...> подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" - прим. ТАСС), - отмечается в документе. - При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам".