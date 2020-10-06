Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения
18:25 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведет более десятка международных телефонных разговоров, но беседы с американским лидером Дональдом Трампом пока не ожидается. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня - там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие", - сказал Песков. "Трамп пока не планируется", - добавил он, отвечая на вопрос, есть ли в графике телефонных разговоров Путина беседа с президентом США Дональдом Трампом.
Песков предположил, что глава государства также может пообщаться и с близкими людьми. "Что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает", - добавил он.
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