0
0
79
НОВОСТИ

Песков рассказал, что Путин будет делать в свой день рождения

18:25 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведет более десятка международных телефонных разговоров, но беседы с американским лидером Дональдом Трампом пока не ожидается. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня - там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие", - сказал Песков. "Трамп пока не планируется", - добавил он, отвечая на вопрос, есть ли в графике телефонных разговоров Путина беседа с президентом США Дональдом Трампом.

Песков предположил, что глава государства также может пообщаться и с близкими людьми. "Что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 06.10.2020
Путин: Мост на Сахалин России нужен
0
20
18:50 06.10.2020
Глава Киргизии готов вести переговоры с оппозицией
0
44
18:40 06.10.2020
"Кольца конфликтов" вокруг границ России нет - Песков
0
76
18:35 06.10.2020
Бишкек, Протестующие осадили отель, где собрались депутаты парламента Киргизии
0
84
18:15 06.10.2020
В Кремле нет информации об отчете ОЗХО по Навальному - Песков
0
102
17:50 06.10.2020
Эксперты ОЗХО подтвердили наличие отравляющих веществ в крови Навального - заявление
0
156
17:40 06.10.2020
РФ изучит возможность частичной отмены контрсанкций против Украины - Мишустин
0
147
17:12 06.10.2020
Озоновая дыра над Антарктикой резко увеличилась - ВМО
0
200
17:00 06.10.2020
В Думу внесен проект, призванный узаконить временное проживание детей с бабушками
0
175
16:32 06.10.2020
Азербайджанская армия предприняла широкомасштабную атаку на южном направлении фронта - Минобороны Армении
0
287

Возврат к списку