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НОВОСТИ

В Кремле нет информации об отчете ОЗХО по Навальному - Песков

18:15 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не располагает информацией об отчете ОЗХО, в котором утверждается, что в крови Навального обнаружены следы отравляющих веществ. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков.

Кабмин ФРГ проверяет подробный отчет ОЗХО по инциденту с Алексеем Навальным и вновь призывает РФ дать объяснения, прежние подозрения по поводу использования вещества из группы "Новичок" считает подтвердившимися. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Германии.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа проб, взятых у Навального. "Результаты соответствуют тем результатам, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это еще раз подтверждает доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического вещества из группы "Новичок", - говорится в сообщении.

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