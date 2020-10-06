"Кольца конфликтов" вокруг границ России нет - Песков

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потенциал конфликтов растет во всем мире, а не только в ряде соседних с Россией странах. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого кольца [вокруг России] не сжимается, конфликтный потенциал в целом в мире сейчас, к сожалению, имеет тенденцию к росту", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о кризисных событиях в соседних с Россией государствах.

"Определенный конфликтный потенциал существует, это действительно так. <…> Можно только сожалеть, что часть этого потенциала концентрируется вокруг наших границ", - добавил Песков.