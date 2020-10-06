Бишкек, Протестующие осадили отель, где собрались депутаты парламента Киргизии

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста в столице Киргизии начали забрасывать кирпичами окна отеля "Достук", где собрались депутаты парламента страны. Об этом сообщает агентство 24.kg.

По данным агентства, около отеля находятся уже более 1,5 тысячи человек. Они пытались прорваться внутрь здания, но пока им это не удалось. Двери здания заблокированы изнутри.