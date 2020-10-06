Глава Киргизии готов вести переговоры с оппозицией
18:50 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне продолжающихся в республике протестов заявил о готовности провести переговоры с политическими оппонентами.
"К сожалению, пытаются разбить народ, поднимают вопросы севера и юга. Есть риск, что страна станет жертвой не только внутренних сил, но и внешних. Поэтому сейчас нужно сделать только одно - надо сесть за стол переговоров, прекратить споры, - сказал Жээнбеков в интервью, опубликованном во вторник киргизской службой Би-би-си. - Я как легитимный президент, а у меня большая роль, как у легитимного президента. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры. Это мой долг. Я готов", - подчеркнул киргизский лидер.
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