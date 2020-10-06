Европа даст Украине еще 10 млн евро гуманитарной помощи

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз на проходящем во вторник саммите с Украиной выделил 10 млн гуманитарной помощи для жителей востока страны "в связи с предстоящей зимой и пандемией коронавируса". Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро в качестве гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения на востоке Украины в преддверии предстоящей зимы и в ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса. Таким образом, гуманитарное финансирование ЕС для Восточной Украины в 2020 году составит 23 миллиона евро", - отмечается в нем.