Европа даст Украине еще 10 млн евро гуманитарной помощи
19:20 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз на проходящем во вторник саммите с Украиной выделил 10 млн гуманитарной помощи для жителей востока страны "в связи с предстоящей зимой и пандемией коронавируса". Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро в качестве гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения на востоке Украины в преддверии предстоящей зимы и в ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса. Таким образом, гуманитарное финансирование ЕС для Восточной Украины в 2020 году составит 23 миллиона евро", - отмечается в нем.
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