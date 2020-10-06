Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим из-за пандемии COVID-19
19:45 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пропускной режим не планируется вводить в Москве, существующих мер безопасности из-за коронавируса должно быть достаточно. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
"Сейчас об этом речи не идет, таких решений нет, надеюсь, что еще раз те меры, которые сегодня существуют, и если мы их будем строго соблюдать, этого будет достаточно для того, чтобы мы обеспечили снижение темпов роста коронавирусной инфекции", - сказал Данчиков.
По его словам, на сегодняшний день власти уверены, что все меры, которые уже существуют - ношение средств индивидуальной защиты, масок, перчаток, соблюдение социального дистанцирования, обеспечение на рабочих местах всех необходимых норм и правил, а также перевод 30% сотрудников на дистанционную форму работу, - позволят снизить темпы роста коронавирусной инфекции.
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