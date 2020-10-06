Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху

20:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, - заявил Пашинян. - Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".