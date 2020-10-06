Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху
20:37 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс.
"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, - заявил Пашинян. - Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".
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