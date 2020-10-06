0
0
99
НОВОСТИ

Предельную цену на лекарства от коронавируса будет устанавливать ФАС

21:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса, цена для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"По нашему общему правилу, [согласно] утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоит 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим, потому что, если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 руб., то 12 тыс. [в России] это никак не будет стоить, мы этого не допустим", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:40 06.10.2020
Гейтс: Ни одна из их вакцин от COVID-19 не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора
0
67
21:22 06.10.2020
В центре Бишкека слышны взрывы светошумовых гранат - СМИ
0
92
20:37 06.10.2020
Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху
0
197
19:45 06.10.2020
Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим из-за пандемии COVID-19
0
183
19:20 06.10.2020
Европа даст Украине еще 10 млн евро гуманитарной помощи
0
202
19:10 06.10.2020
Президент РФ заявил, что сейчас России нужен миллион доз вакцины против COVID-19
0
247
19:00 06.10.2020
Путин: Мост на Сахалин России нужен
0
287
18:50 06.10.2020
Глава Киргизии готов вести переговоры с оппозицией
0
240
18:40 06.10.2020
"Кольца конфликтов" вокруг границ России нет - Песков
0
257
18:35 06.10.2020
Бишкек, Протестующие осадили отель, где собрались депутаты парламента Киргизии
0
257

Возврат к списку