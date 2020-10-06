Предельную цену на лекарства от коронавируса будет устанавливать ФАС

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса, цена для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"По нашему общему правилу, [согласно] утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоит 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим, потому что, если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 руб., то 12 тыс. [в России] это никак не будет стоить, мы этого не допустим", - сказал он.