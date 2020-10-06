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В центре Бишкека слышны взрывы светошумовых гранат - СМИ

21:22 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы светошумовых гранат слышны неподалеку от отеля "Достук" в центре Бишкека, где ранее состоялось заседание парламента Киргизии и в данный момент проходит митинг сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, назначенного и. о. премьера страны. Об этом сообщило во вторник информационное агентство 24.kg.

"У здания гостиницы собралось более 1,5 тыс. человек. Периметр охраняют народные дружины. На площади Победы несколько раз взорвалась светошумовая граната", - говорится в сообщении.

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