Гейтс: Ни одна из их вакцин от COVID-19 не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс полагает, что подходы РФ и Китая к созданию вакцины от коронавируса являются в полной мере обоснованными с научной точки зрения, но западные компании проводят больше испытаний своих препаратов. Об этом он заявил во вторник на онлайн- семинаре, организованном газетой "Уолл-стрит джорнэл".

Гейтс отметил, что представители его фонда проводят консультации со многими фармацевтическими компаниями, которые участвуют в разработке вакцины. "Мы также поддерживаем контакты с Россией и Китаем. Ни одна из их вакцин не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора", - сказал он.

"С научной точки зрения, российская конструкция [вакцины] и шесть китайских конструкций являются полностью обоснованными. На самом деле есть некое сходство с тем, что делают западные компании. Но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний", - полагает Гейтс.