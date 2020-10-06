У Главкосмоса "кошки скребут на душе", когда видят, как в России покупают сувениры NASA и SpaceX
22:20 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Главкосмос" (входит в Роскосмос) займется созданием продукции с символикой российской ракетно-космической отрасли по примеру SpaceX ("Спейс-экс") и НАСА. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов в ходе телеконференции "Перспективы космической отрасли России".
"Запускаем новые такие инициативы, как интернет-магазин для мерча (продукция с символикой - прим. ТАСС) космического", - сказал Лоскутов, выразив надежду на то, что до конца месяца интернет-магазин будет запущен.
Он отметил, что SpaceX и НАСА в этом плане более раскрученные. "Честно говоря, кошки скребут на душе, когда видишь, что в российских сетях в Москве футболки с надписью НАСА очень хорошо уходят, наша молодежь их раскупает", - пояснил Лоскутов.
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