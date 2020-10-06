0
0
101
НОВОСТИ

У Главкосмоса "кошки скребут на душе", когда видят, как в России покупают сувениры NASA и SpaceX

22:20 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Главкосмос" (входит в Роскосмос) займется созданием продукции с символикой российской ракетно-космической отрасли по примеру SpaceX ("Спейс-экс") и НАСА. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов в ходе телеконференции "Перспективы космической отрасли России".

"Запускаем новые такие инициативы, как интернет-магазин для мерча (продукция с символикой - прим. ТАСС) космического", - сказал Лоскутов, выразив надежду на то, что до конца месяца интернет-магазин будет запущен.

Он отметил, что SpaceX и НАСА в этом плане более раскрученные. "Честно говоря, кошки скребут на душе, когда видишь, что в российских сетях в Москве футболки с надписью НАСА очень хорошо уходят, наша молодежь их раскупает", - пояснил Лоскутов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 06.10.2020
Умер знаменитый рок-гитарист Эдвард ван Хален
0
95
21:40 06.10.2020
Гейтс: Ни одна из их вакцин от COVID-19 не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора
0
210
21:22 06.10.2020
В центре Бишкека слышны взрывы светошумовых гранат - СМИ
0
193
21:00 06.10.2020
Предельную цену на лекарства от коронавируса будет устанавливать ФАС
0
269
20:37 06.10.2020
Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху
0
306
19:45 06.10.2020
Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим из-за пандемии COVID-19
0
253
19:20 06.10.2020
Европа даст Украине еще 10 млн евро гуманитарной помощи
0
266
19:10 06.10.2020
Президент РФ заявил, что сейчас России нужен миллион доз вакцины против COVID-19
0
322
19:00 06.10.2020
Путин: Мост на Сахалин России нужен
0
363
18:50 06.10.2020
Глава Киргизии готов вести переговоры с оппозицией
0
297

Возврат к списку