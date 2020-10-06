0
0
0
НОВОСТИ

Умер знаменитый рок-гитарист Эдвард ван Хален

23:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen ("Ван Хален") Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщил его сын на своей странице в "Твиттере".

"Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком", - говорится в сообщении сына.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 06.10.2020
У Главкосмоса "кошки скребут на душе", когда видят, как в России покупают сувениры NASA и SpaceX
0
154
21:40 06.10.2020
Гейтс: Ни одна из их вакцин от COVID-19 не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора
0
210
21:22 06.10.2020
В центре Бишкека слышны взрывы светошумовых гранат - СМИ
0
193
21:00 06.10.2020
Предельную цену на лекарства от коронавируса будет устанавливать ФАС
0
269
20:37 06.10.2020
Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху
0
306
19:45 06.10.2020
Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим из-за пандемии COVID-19
0
253
19:20 06.10.2020
Европа даст Украине еще 10 млн евро гуманитарной помощи
0
266
19:10 06.10.2020
Президент РФ заявил, что сейчас России нужен миллион доз вакцины против COVID-19
0
322
19:00 06.10.2020
Путин: Мост на Сахалин России нужен
0
363
18:50 06.10.2020
Глава Киргизии готов вести переговоры с оппозицией
0
297

Возврат к списку