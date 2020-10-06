Умер знаменитый рок-гитарист Эдвард ван Хален

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen ("Ван Хален") Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщил его сын на своей странице в "Твиттере".

"Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком", - говорится в сообщении сына.