Умер знаменитый рок-гитарист Эдвард ван Хален
23:00 06.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen ("Ван Хален") Эдвард ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщил его сын на своей странице в "Твиттере".
"Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком", - говорится в сообщении сына.
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