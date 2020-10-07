07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скелет тираннозавра (хищного ящера, обитавшего на Земле около 67 млн лет назад) продан на аукционе во вторник за более чем 31,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, размещенные на сайте аукционного дома Christie's ("Кристис").

"На Christie's установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за 31 847 500 долларов", - сообщил аукционный дом, отметив, что эстимейт на данный лот составлял 6-8 млн долларов.

Это один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, в нем насчитывается 188 костей. Его фрагменты обнаружил в 1987 году при раскопках в штате Южная Дакота палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон. Первоначально его находку посчитали частью скелета травоядного динозавра трицератопса, и лишь в 1992 году ученые пришли к выводу, что обнаружен скелет тираннозавра.

По оценкам экспертов, тираннозавр весил 7-8 тонн. Это примерно вдвое больше, чем африканский слон. Резцы превышают 27 см в длину.

До сего момента держался рекорд 1997 года. Тогда скелет тираннозавра был продан на аукционе Музею естественной истории Филда в Чикаго за 8,36 млн долларов.