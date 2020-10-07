Самостоятельно копить на пенсию планируют более 50% россиян - опрос
08:00 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% россиян планируют копить на пенсию самостоятельно, еще у 12% населения уже есть накопления на старость. Такие данные приводит банк "Открытие" со ссылкой на опрос, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.
Согласно результатам опроса, еще 28% россиян не планируют копить на старость. Больше всего таких "отказников" на Северном Кавказе - 34%, меньше всего в Дальневосточном федеральном округе - всего 16%. При этом наиболее высокая доля респондентов, уже имеющих накопления на пенсию, в Уральском федеральном округе - 16%, наименее высокая в Северо-Кавказском - 6%.
Лучший способ копить на пенсию, по мнению 28% опрошенных россиян, - открытие вклада или накопительного счета. Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Уральского федерального округа (33%), наименее популярна - в Южном федеральном округе (19%). Также 28% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости. Такой способ особенно по душе жителям Уральского (37%) и Дальневосточного (36%) федеральных округов, тогда как на Северном Кавказе он нравится только 13% опрошенных.
Еще 22% россиян считают, что надежнее всего хранить сбережения на старость в иностранной валюте. При этом только 7% готовы откладывать дома наличные в рублях, а 6% предпочитают откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту. Вместе с тем, согласно результатам лпроса "Открытия", почти половина россиян (49%) планируют продолжить работать на пенсии.
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