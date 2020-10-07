Против плана строительства авиабазы США на своей территории выступил японского города Нисиноомотэ
08:10 07.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация японского города Нисиноомотэ выступила в среду против плана сооружения на его территории объекта для проведения учений палубных самолетов с авианосцев США.
"Мы больше потеряем от этого, чем приобретем, - цитирует информационное агентство Киодо заявление мэра города Сюнскэ Яйты. - Как глава администрации не могу согласиться с этим планом".
Мэр указал на возможный ущерб от строительства для окружающей среды, в частности, для лесов региона.
В декабре прошлого года Министерство обороны Японии договорилось о покупке за 16 млрд иен (более 151,5 млн долларов) необитаемого острова Магэ, который входит в состав города Нисиноомотэ в префектуре Кагосима на юго- западе страны. Там предполагается соорудить две взлетно- посадочные полосы для проведения массированных учений палубной авиации ВМС США. Договоренность о приобретении острова была достигнута с частной компанией из Токио, которая владеет там землями.
Учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1200 км от Токио.
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